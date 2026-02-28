Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, утверждают в Израиле. Что об этом заявили Трамп, Нетаньяху и официальный Тегеран?

Reuters заявил о гибели аятоллы Хаменеи и обнаружении его тела

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы был убит. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, тело Хаменеи уже обнаружено.

Аналогичную информацию распространяют и израильские СМИ. В частности, об этом сообщает 12-й телеканал Израиля. Однако официального подтверждения пока не поступало.

Нетаньяху заявил о гибели аятоллы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также утверждает, что аятолла Хаменеи погиб. Политик заявил, что резиденция Хаменеи разрушена и «есть много признаков» гибели верховного лидера Ирана.

Хаменеи мертв, и все признаки указывают на это Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Сообщалось также, что Нетаньяху показали видео с телом верховного лидера Ирана.

Ранее агентство Mako со ссылкой на израильских чиновников заявило, что аятолла Али Хаменеи якобы не пережил атаки США и Израиля на страну.

Газета The New York Times (NYT) опубликовала спутниковые снимки разрушений в охраняемой резиденции Хаменеи.

Кроме того, стало известно, что в результате ударов по Ирану со стороны Израиля и США якобы погибли зять и невестка верховного лидера Ирана. Об этом сообщил член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар.

В Иране опровергают сообщения о смерти аятоллы

Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в Тегеране заявил, что Хаменеи находится в штабе и руководит боевыми действиями.

Он сообщил, что аятолла, как и во время 12-дневной войны летом 2025 года, пребывает в «кризисном штабе и лично руководит ведением военных действий».

Крупное иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к офису Хаменеи, также заявило, что Хаменеи жив.

Верховный лидер твердо и уверенно руководит ситуацией на поле боя Tasnim

О том, что аятолла жив и находится в безопасности, заявил Sky News официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. Президент страны Пезешкиан тоже жив и находится в безопасности, отметил дипломат.

Трамп уверен, что Хаменеи погиб

Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в якобы смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе ударов США и Израиля по Ирану.

Мы считаем, что эта информация соответствует действительности Дональд Трамп президент США

Он добавил, что большинство высшего руководства Ирана также якобы погибли. В правительстве США полагают, что при ударе Израиля по Ирану погибли от пяти до десяти членов руководства страны, включая Хаменеи, уточняет FOX News со ссылкой на американского чиновника.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.