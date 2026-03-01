Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:32, 1 марта 2026Мир

Иран пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера

Офис президента Ирана пообещал не оставить без ответа гибель Хаменеи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer Iran / Reuters

Офис президента Ирана пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера исламской республики аятолла Али Хаменеи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента.

«Это великое преступление никогда не останется без ответа (...) мы с полной силой и решимостью, опираясь на поддержку исламской уммы и свободных людей мира, заставим виновных и организаторов этого великого преступления раскаяться», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции. В момент убийства он находился при исполнении служебных обязанностей у себя в офисе, и само преступление произошло ранним утром в субботу, 28 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новая волна ударов Израиля и закрытый Ормузский пролив. Что известно об операции против Ирана на данный момент?

    Названо число пострадавших из-за атак Ираном Израиля

    В Иране подтвердили смерть аятоллы Хаменеи

    Раскрыты главные спонсоры украинского бюджета

    Уничтожение БПЛА возле башни Бурдж-Халифа сняли на видео

    На Украине раскрыли последствия ударов по Ирану для Зеленского

    ЦАХАЛ начала новую серию ударов по Ирану

    Четыре члена семьи Хаменеи погибли в результате атак Израиля и США

    Украинский политик сравнил бусификацию с изнасилованием

    В Катаре восемь человек пострадали в результате падения обломков ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok