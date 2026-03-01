Иран пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера

Офис президента Ирана пообещал не оставить без ответа гибель Хаменеи

Офис президента Ирана пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера исламской республики аятолла Али Хаменеи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента.

«Это великое преступление никогда не останется без ответа (...) мы с полной силой и решимостью, опираясь на поддержку исламской уммы и свободных людей мира, заставим виновных и организаторов этого великого преступления раскаяться», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции. В момент убийства он находился при исполнении служебных обязанностей у себя в офисе, и само преступление произошло ранним утром в субботу, 28 февраля.