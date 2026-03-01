Трамп выразил уверенность в смерти аятоллы Хаменеи

Трамп убежден в смерти верховного лидера Ирана Хаменеи

Президент США Дональд Трамп считает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи действительно мертв. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«Мы считаем, что эта информация соответствует действительности», — сказал американский лидер, комментируя сообщения о ликвидации аятоллы.

Трамп также добавил, что большинство высшего руководства республики якобы тоже погибли.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника сообщало, что Хаменеи ликвидирован, якобы обнаружено его тело. В Иране эту информацию опровергают.