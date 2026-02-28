Реклама

21:16, 28 февраля 2026Мир

Названо местонахождение аятоллы Хаменеи

Al Mayadeen: Аятолла Хаменеи находится в штабе и руководит боевыми действиями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Али Хаменеи

Али Хаменеи. Фото: Iranian Supreme Leader'S Office / Globallookpress.com

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в штабе и руководит боевыми действиями. Его местонахождение назвал ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в Тегеране.

Он сообщил, что аятолла, как и во время 12-дневной войны летом 2025 года, пребывает в «кризисном штабе и лично руководит ведением военных действий».

Ранее агентство Mako со ссылкой на израильских чиновников заявило, что аятолла Али Хаменеи якобы не пережил атаки США и Израиля на страну.

Газета The New York Times (NYT) опубликовала спутниковые снимки разрушений в охраняемой резиденции Хаменеи.

