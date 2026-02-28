Реклама

14:49, 28 февраля 2026

Появились кадры обрушения резиденции духовного лидера Ирана

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: earthdata.nasa.gov

Появились кадры последствий ударов по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Фото публикует The New York Times.

«Спутниковые снимки показывают обширные разрушения в охраняемой резиденции аятоллы Али Хаменеи», — указано в сообщении.

Как отмечает издание, на фотографии видны разрушенные здания комплекса, который служит как резиденцией иранского лидера, так и помещениями для приема высокопоставленных чиновников.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на израильского чиновника сообщило, что главной целью американо-израильской атаки на Иран был президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

