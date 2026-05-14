Страну-партнера России охватили массовые протесты из-за топливного кризиса

Reuters: Куба столкнулась с протестами из-за нехватки ключевых видов топлива

Столицу Кубы — Гавану — охватили массовые протесты из-за усиливающегося в стране топливного кризиса. Об этом сообщает Reuters.

Выступления начались вечером в среду, 13 мая, в нескольких отдаленных районах кубинской столицы. Протестующие перекрыли дороги горящими кучами мусора, что фактически парализовало движение автомобилей.

Участники протеста выкрикивали лозунги: «Включайте свет!» и «Объединенный народ никогда не будет побежден». Акции стали самыми массовыми с начала энергетического кризиса, разгоревшегося в начале этого года из-за блокады поставок нефти и других видов топлива властями США.

На этом фоне Куба столкнулась с самыми масштабными за последние десятилетия веерными отключениями электроэнергии. Власти островного государства многократно заявляли о блэкаутах, при которых энергосистема теряет синхронизацию и отключается.

К настоящему времени, сетовал глава местного Минэнерго Висенте де ла О Леви, все топливные запасы на острове исчерпались. Речь идет в том числе о нехватке мазута и дизельного топлива. В Гаване, пояснил он, перебои с электроснабжением достигают 20-22 часов в сутки. В сложившихся реалиях справиться в одиночку с критической ситуацией в энергетике без помощи извне будет практически невозможно, констатировал министр.