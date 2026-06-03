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17:06, 3 июня 2026Бывший СССР

Эксперт оценил риски сближения Армении с Западом

Притчин: Курс на сближение с Европой является ключевым в стратегии Пашиняна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ограничения на армянский экспорт в Россию, обсуждение экономических решений и общий фон отношений между Москвой и Ереваном многие аналитики рассматривают как элементы политического давления. Заведующий сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений РАН Станислав Притчин в беседе с радио «Комсомольская правда» назвал причины политического напряжения и оценил риски сближения Армении с Западом.

По словам эксперта, вероятность того, что жесткие шаги могут подтолкнуть Армению к более тесному взаимодействию с Западом, действительно существует. «Такой риск, конечно же, присутствует», — отметил Притчин.

При этом он подчеркнул, что происходящее нельзя объяснять только двусторонними отношениями России и Армении. На ситуацию, по его мнению, активно влияют и внешние силы, которые заинтересованы в изменении баланса в регионе.

Эксперт добавил, что Запад ведет активную работу с армянским обществом и политическими кругами, предлагая собственные сценарии развития страны. Отдельно он обратил внимание на внутриполитическую обстановку в Армении, особенно на приближающиеся выборы. По его словам, именно они во многом определяют текущую политическую напряженность.

«Мы все понимаем, что сейчас вся эта борьба, все это обострение, это в основном все продиктовано подготовкой к предстоящим в это воскресенье [7 июня] выборам парламентским. И здесь ставки очень высокие для Никола Пашиняна», — заявил эксперт. Он также связал текущий курс армянского руководства с ориентацией на Европу.

«Европейская вот эта вот мечта, которую он продает своему избирателю, нереализуемая, она является чуть ли не единственным серьезным аргументом его в борьбе за избирателей», — сказал он.

Ранее в российском МИД выразили надежду на то, что Армения сделает исторически правильный выбор в пользу укрепления отношений с Россией.

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