Во Франции из музея украли знаменитый банан, приклеенный скотчем к стене

В центре современного искусства Помпиду-Мец, Франция, пропал знаменитый банан. Об этом сообщает France 24.

По утверждению охранника, банан, приклеенный скотчем к стене музея, украли 30 мая. На следующий день музей сообщил о произошедшем в полицию. Исчезнувший банан заменили новым. Он является частью провокационного произведения «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана.

Банан не в первый раз становится мишенью посетителей музея. В июле 2025 года его съели на глазах у охранников. Музей не стал подавать в полицию жалобу на посетителя.

В этот раз дело обстоит гораздо серьезнее. Руководство музея современного искусства заявило, что произошедшее является неуважением к произведению искусства.

Ранее сообщалось, что китайский коллекционер Джастин Сан съел одну из версий арт-объекта «Комедиант». Для этого он купил банан за 6,2 миллиона долларов.

