Союзник России заявил об исчерпании запасов топлива

Глава Минэнерго Кубы О Леви заявил об исчерпании топливных резервов в стране

К настоящему времени все топливные запасы на Кубе исчерпались. Об этом заявил глава Министерства энергетики (Минэнерго) островного государства Висенте де ла О Леви, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о нехватке основных видов, включая мазут, дизельное топливо. «Единственное, что у нас есть, — это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет», — констатировал О Леви.

Кризисная ситуация возникла на фоне отсутствия поставок топлива из-за рубежа с декабря прошлого года, добавил он. Единственной страной, которая оказала помощь Кубе, стала Россия. Однако поступившая из РФ крупная партия нефти объемом почти в 100 тысяч тонн была израсходована к началу мая, резюмировал О Леви.

На этом фоне ситуация в столице — Гаване — остается крайне тяжелой, отметил глава ведомства. В городе перебои с электроснабжением достигают 20-22 часов в сутки, уточнил он. Техническое состояние многих электростанций ухудшилось до такой степени, что у них «ломаются не только котлы — ломается что угодно», посетовал О Леви.

Союзник России оказался в затруднительном положении после объявленной властями США энергетической блокады островного государства. В результате Куба лишилась возможности получать нефть из Венесуэлы и Мексики, которые до этого обеспечивали значительную часть ее потребностей. Сообщалось, что Гавана будет получать киловатты электроэнергии с плавучей электростанции, которую к берегам Кубы отправили власти Турции. Однако этого, судя по словам О Леви, оказалось недостаточно, чтобы справиться с энергетическим кризисом.