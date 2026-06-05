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00:17, 5 июня 2026Россия

В Кремле высказались о визите Путина на саммит G20 в США

Песков: Визит Путина на саммит G20 в США пока не прорабатывается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» высказался о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в США.

По его словам, поездка российского лидера на мероприятие пока не прорабатывается. Саммит состоится в декабре 2026 года в Майами.

Россия была приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил в конце апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

После этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на администрацию США сообщила о планах президента США Дональда Трампа пригласить Путина на саммит G20.

Американский лидер отметил, что участие российского коллеги в саммите было бы полезным. При этом Трамп усомнился в приезде Путина на саммит G20 в Майами.

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