В Кремле высказались о визите Путина на саммит G20 в США

Песков: Визит Путина на саммит G20 в США пока не прорабатывается

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» высказался о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в США.

По его словам, поездка российского лидера на мероприятие пока не прорабатывается. Саммит состоится в декабре 2026 года в Майами.

Россия была приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил в конце апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

После этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на администрацию США сообщила о планах президента США Дональда Трампа пригласить Путина на саммит G20.

Американский лидер отметил, что участие российского коллеги в саммите было бы полезным. При этом Трамп усомнился в приезде Путина на саммит G20 в Майами.

