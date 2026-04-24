01:12, 24 апреля 2026Мир

Трамп оценил вероятность приезда Путина на саммит G20

Марина Совина
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность приезда российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20). Его слова приводит ТАСС.

В беседе с журналистами в Белом доме Трамп усомнился в приезде Путина на саммит G20 в Майами.

«Не уверен, что он приедет. Сомневаюсь, что он приехал бы. Честно говоря, так сказать, сомневаюсь, что он приехал бы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. Об этом написала газета The Washington ​Post (WP). При этом сам Трамп заявил, что еще не приглашал Путина на встречу.

