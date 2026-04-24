Стало известно о планах Трампа пригласить Путина на саммит G20

WP: Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Американский президент Дональд Трамп планирует пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 («Большой двадцатки») в Майами, пишет The Washington ​Post (WP).

Издание со ссылкой на членов американской администрации сообщило, что США ждут Путина на мероприятии, которое пройдет в декабре в Майами, хотя приглашение еще не было отправлено.

«Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20», — указала газета.

Ранее стало известно, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. В Кремле рассказали, что решение о том, кто будет участвовать от России в саммите, еще не принято.