00:31, 24 апреля 2026Мир

Стало известно о планах Трампа пригласить Путина на саммит G20

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп планирует пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 («Большой двадцатки») в Майами, пишет The Washington ​Post (WP).

Издание со ссылкой на членов американской администрации сообщило, что США ждут Путина на мероприятии, которое пройдет в декабре в Майами, хотя приглашение еще не было отправлено.

«Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20», — указала газета.

Ранее стало известно, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. В Кремле рассказали, что решение о том, кто будет участвовать от России в саммите, еще не принято.

