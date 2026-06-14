Пожилая женщина пострадала при атаке БПЛА на российский регион

Губернатор Анохин: Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Смоленской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Смоленскую область в ночь на воскресенье, 14 июня. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщина», — заявил он. Местная жительница находится в больнице, ее состояние стабильное, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Пожар, произошедший в результате атаки, локализован. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативные службы.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион пострадали промобъекты по хранению топлива.