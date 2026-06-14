В Москве обрушилась температура

Синоптик Леус: В Москву пришла прохлада

В Москву пришла прохлада — температура обрушилась на 10 градусов Цельсия. Об этом сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 14 июня, синоптическую ситуацию в столице сформирует тыловая часть обширного североатлантического циклона, выходящего своим центром на Скандинавию. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в восточной половине Московской области возможны грозы. При этом температурный фон окажется на 10 градусов ниже показателей субботы, 13 июня.

Столбики термометров днем покажут плюс 19-21 градус, по области ожидается плюс 18-23 градусов. «Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — добавил синоптик.

В понедельник, 15 июня, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью столбики термометров покажут плюс 11-13 градусов, днем ожидается плюс 21-23 градусов.

В субботу, 13 июня, Москву и Подмосковье после недельной жары накрыл мощный ливень с грозой. Температура воздуха в Московском регионе с 30 градусов понизилась до плюс 20-25 градусов.