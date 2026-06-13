Москву после недельной жары накрыл мощный ливень с грозой

Москву после жары накрыл ливень с грозой, температура понизилась до плюс 25 градусов

Москву и Подмосковье после недельной жары накрыл мощный ливень с грозой. Температура воздуха в Московском регионе с 30 градусов понизилась до плюс 20-25 градусов. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Метеорологи в беседе с изданием отметили, что осадки в столице и области будут продолжаться несколько часов. На предстоящей неделе на Московский регион обрушатся дожди.

Из-за ливня некоторые столичные районы оказались подтоплены. Как передает Telegram-канал «Осторожно, новости», автомобили на Новом Арбате двигаются в огромных лужах.

Кроме того, движение общественного транспорта из-за разгула стихии пришлось останавливать. Как рассказали пассажиры, сразу несколько трамваев стоят без движения недалеко от станции метро «Семеновская» — трамваи № № 12 и 36.

Горожан призвали не выходить без особой надобности из домов. По прогнозам синоптиков, ливень задержится в столице до завтра.

Ранее москвичей предупреждали о спаде жары к концу этой недели.