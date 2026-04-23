Россию пригласили на саммит G20 в США

Панкин: Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне

Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал он.

Ранее стало известно, что саммит министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» пройдет в Атланте 30-31 октября. По словам посла по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марата Бердыева, в ходе саммита будут рассмотрены вопросы глобальной повестки с акцентом на преодоление вызовов, стоящих перед международным сообществом.