Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:31, 23 апреля 2026

Россию пригласили на саммит G20 в США

Марина Совина
Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал он.

Ранее стало известно, что саммит министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» пройдет в Атланте 30-31 октября. По словам посла по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марата Бердыева, в ходе саммита будут рассмотрены вопросы глобальной повестки с акцентом на преодоление вызовов, стоящих перед международным сообществом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok