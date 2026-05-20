В российском регионе загорелись промышленные объекты из-за атак украинских БПЛА

Никитин: В Нижегородской области загорелись два промышленных объекта из-за БПЛА

В Кстовском районе Нижегородской области загорелись два промышленных объекта из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

Он пояснил, что в ночные и утренние часы над Нижегородской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 дронов. Никитин разъяснил, что падение обломков дронов вызвало возгорание на объектах промышленности в Кстовском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Нижегородский губернатор подчеркнул, что осуществляется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента. Школьников из Кстовского района перевели на дистанционный режим обучения.

В Минобороны рассказали, что средства ПВО в ночь на 20 мая сбили над российскими регионами 273 украинских БПЛА. Атакам подверглись Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Орловская, Тверская, Тульская области и Московский регион, а также Ставропольский и Краснодарский край, Татарстан и Крым.