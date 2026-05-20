Раскрыты детали массированной ночной атаки ВСУ на регионы России

Средства ПВО в ночь на 20 мая сбили над Россией 273 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 19 на 20 мая сбили над Россией 273 украинских беспилотных летательных аппарата. Эти детали массированной ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в российском Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, под удар попали 20 регионов страны, среди которых — Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Орловская, Тверская, Тульская области и Московский регион, а также Ставропольский и Краснодарский край, Татарстан и Крым. Также ПВО уничтожила дроны над Азовский и Черным морями.

О пострадавших и каких-либо разрушениях на земле Минобороны не сообщило.

Ранее стало известно, что девять округов Херсонской области оказались полностью обесточены из-за атаки БПЛА.