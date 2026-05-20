Христофору: Цахкне грозит недовольство эстонцев после обвинений в адрес РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна может столкнуться с недовольством населения после голословных обвинений в адрес России из-за появления беспилотника ВСУ над территорией страны, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Украина сама признала, что это ее беспилотник упал в Эстонии, а ты [Цахкна] еще пожалеешь, что обвиняешь в этом Россию, после того как очередной украинский дрон упадет в твоей стране», — подчеркнул Христофору.

Днем 19 мая власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Минобороны республики сообщило, что страна впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией.

Позднее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией страны.