Готовивший поджог на железной дороге в российском регионе попал на видео

ФСБ показала задержание готовившего поджог объекта на железной дороге на Кубани

Готовивший поджог объекта энергообеспечения железной дороги на Кубани по заданию куратора с Украины житель Краснодара попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС.

На видео показано, как сотрудники ФСБ усаживают мужчину в автомобиль. Во второй части видео задержанный говорит, что инициативно связался с украинской террористической организацией и потом получил задание поджечь релейные шкафы на железной дороге в пределах Краснодара. Он рассказал, что подготовил бутылку с зажигательной смесью и закопал ее во двое своего дома.

Ранее сообщалось, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о государственной измене и о приготовлении к совершению теракта. Суд заключил мужчину под стражу.