09:16, 20 мая 2026Силовые структуры

Готовивший поджог на железной дороге в российском регионе попал на видео

ФСБ показала задержание готовившего поджог объекта на железной дороге на Кубани
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Готовивший поджог объекта энергообеспечения железной дороги на Кубани по заданию куратора с Украины житель Краснодара попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС.

На видео показано, как сотрудники ФСБ усаживают мужчину в автомобиль. Во второй части видео задержанный говорит, что инициативно связался с украинской террористической организацией и потом получил задание поджечь релейные шкафы на железной дороге в пределах Краснодара. Он рассказал, что подготовил бутылку с зажигательной смесью и закопал ее во двое своего дома.

Ранее сообщалось, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о государственной измене и о приготовлении к совершению теракта. Суд заключил мужчину под стражу.

