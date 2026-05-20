ФСБ сорвала теракт на объекте железной дороги в российском регионе

ФСБ задержала жителя Краснодара, готовившего поджог на железной дороге

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ России сорвали теракт на объекте железной дороги, который готовил житель Краснодара. Об этом сообщает РИА Новости.

ФСБ задержала жителя Краснодара, который готовил поджог объектра энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона по заданию Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о государственной измене и о приготовлении к совершению теракта. Суд заключил мужчину под стражу.

По данным правоохранителей, установлено, что фигурант был завербован представителем запрещенной в России украинской террористической организации в мессенджере Telegram. По его заданию он планировал поджечь один из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона при помощи самодельных зажигательных устройств. Кроме того, задержанный распространял в интернете заведомо ложную информацию для дискредитации российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и публиковал в Telegram призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования, действующего под патронажем ВСУ.

