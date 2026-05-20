ТАСС: Сбежавшие из западной части Охримовки бойцы ВСУ укрылись в погребах

Раскрыто место укрытия сбежавших из западной части Охримовки Харьковской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на российские силовые структуры пишет ТАСС.

«Деморализованные украинские солдаты сбежали вглубь населенного пункта, где укрылись в погребах», — сообщил собеседник агентства.

До этого стало известно о том, что армия России взяла под контроль Волоховку в Харьковской области. Село заняли подразделения группировки войск (ГВ) «Север».

Российские военные также нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ, двух бригад теробороны и отряда погранслужбы в районах населенных пунктов Рубежное, Рясное и Бударки.

Ранее бойцы «Севера» в районе села Охримовка обнаружили и уничтожили важный для украинской армии пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).