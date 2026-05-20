Шура высмеял веру людей в астрологию

Певец Шура заявил, что не верит в астрологию

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) заявил, что не верит в гороскопы. Его комментарий передает «Пятый канал».

«Какой *** гороскоп! Когда тебе объявляют, что у тебя онкология четвертой степени, и тебе жить, по лучшим расчетам, месяц, какой *** гороскоп!» — поделился музыкант, после чего извинился за резкое высказывание перед популярной ведущей и астрологом Олесей Иванченко.

Ранее Шура поделился мнением о современной музыкальной сцене. По словам артиста, из нового поколения исполнителей ему нравятся Ваня Дмитриенко, Акмаль и IVAN. Кроме того, в одном из предыдущих интервью Шура признался, что очень любит творчество Zivert.