Шура назвал лучшего из современного поколения артистов

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в интервью РИА Новости поделился мнением о современной музыкальной сцене.
Отвечая на вопрос, кто из нового поколения исполнителей ему нравится, артист перечислил: «Ваня Дмитриенко — абсолютно! Акмаль, IVAN. Я за настоящее, за хороший посыл публике».
Кроме того, в одном из предыдущих интервью Шура признался, что очень любит творчество Zivert.
Популярность к самому Шуре пришла в 1990-х годах. Среди его самых известных композиций — «Не верь слезам», «Твори добро», «Отшумели летние дожди» и «Холодная луна».