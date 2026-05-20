06:32, 20 мая 2026

Шура назвал лучшего из современного поколения артистов

Юлия Мискевич
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в интервью РИА Новости поделился мнением о современной музыкальной сцене.

Отвечая на вопрос, кто из нового поколения исполнителей ему нравится, артист перечислил: «Ваня Дмитриенко — абсолютно! Акмаль, IVAN. Я за настоящее, за хороший посыл публике».

Кроме того, в одном из предыдущих интервью Шура признался, что очень любит творчество Zivert.

Популярность к самому Шуре пришла в 1990-х годах. Среди его самых известных композиций — «Не верь слезам», «Твори добро», «Отшумели летние дожди» и «Холодная луна».

