07:17, 20 мая 2026Мир

Рябков уличил США в противоречивых сигналах миру

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США намерены сохранить «свободу рук» в вопросах контроля над вооружениями. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Складывается устойчивое ощущение, что в Вашингтоне стремятся "нагнать туман" по вопросу возможного возобновления ядерных испытаний, посылая во внешний мир достаточно противоречивые сигналы», — отметил он.

По мнению Рябкова, делается это с целью сохранить «свободу рук» в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

Ранее сообщалось, что агрессия США и Израиля против Ирана является примером использования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в узкокорыстных политических интересах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Он осудил действия США и Израиля против Ирана. Белоусов также напомнил, что нападениям подверглись поставленные под гарантии МАГАТЭ гражданские ядерные объекты Ирана.

