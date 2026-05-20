Рябков уличил США в противоречивых сигналах миру

Рябков: США хотят сохранить «свободу рук» в вопросах контроля над вооружениями

США намерены сохранить «свободу рук» в вопросах контроля над вооружениями. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Складывается устойчивое ощущение, что в Вашингтоне стремятся "нагнать туман" по вопросу возможного возобновления ядерных испытаний, посылая во внешний мир достаточно противоречивые сигналы», — отметил он.

По мнению Рябкова, делается это с целью сохранить «свободу рук» в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

Ранее сообщалось, что агрессия США и Израиля против Ирана является примером использования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в узкокорыстных политических интересах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Он осудил действия США и Израиля против Ирана. Белоусов также напомнил, что нападениям подверглись поставленные под гарантии МАГАТЭ гражданские ядерные объекты Ирана.