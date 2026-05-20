07:58, 20 мая 2026

Поставки российского газа в Китай взлетели

Таможня КНР: С января по апрель импорт российского СПГ вырос на 16 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

С января по апрель импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 16 процентов. О взлетевших объемах поставок со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

За четыре месяца поставки энергоресурса выросли до 2,02 миллиона тонн. При этом в денежном выражении они сократились на 4,6 процента, до 992,77 миллиона долларов.

Россия таким образом заняло четвертое место среди ведущих экспортеров СПГ в Китай. Лидером стала Австралия (минус 15,9 процента год к году, до 5,35 миллиона тонн), на втором месте расположился Катар (минус 34,7 процента, 4,35 миллиона тонн). В тройку лидеров вошла Малайзия (2,3 миллиона тонн), а на пятом месте расположилась Индонезия (974 тысяч тонн).

В то же время поставки российского трубопроводного газа в Китай выросли на 1,8 процента месяц к месяцу, до 703,9 миллиона долларов. В апреле Россия стала вторым главным поставщиком газа, уступив место Туркмении (708 миллионов долларов). В январе-апреле стоимость поставок российского трубопроводного газа составила три миллиарда долларов — в годовом выражении они подешевели на 9,5 процента. На втором месте за четыре месяца расположилась Туркмения (2,59 миллиарда долларов). В пятерку также вошли Мьянма (514 миллиона долларов), Казахстан (184 миллиона долларов) и Узбекистан (46 миллиона долларов).

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия удовлетворена тем сотрудничеством, которое сегодня складывается с Китаем по поставкам нефти и газа. В ходе визита российской делегации в КНР Россия и Китай планируют обсудить энергетические проекты. «Энергетическая повестка всегда присутствует, потому что она одна из основных точек торгово-экономического оборота. Поэтому, естественно, и компании летят туда, и представители правительства Российской Федерации. Будем обсуждать текущие статусы, реализацию тех договоренностей, которые ранее были достигнуты», — пояснил он.

