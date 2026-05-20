В ЕС оценят кандидатов на роль переговорщика с Россией

FT: Главы МИД стран ЕС обсудят кандидатов на роль переговорщика с РФ

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) на предстоящей встрече обсудят возможные кандидатуры на роль переговорщика с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Министры иностранных дел обсудят достоинства потенциальных кандидатов на встрече ЕС на Кипре на следующей неделе», — говорится в публикации.

Кроме того, на встрече планируется обсуждение условий будущих отношений Европы с Россией, включая «красные линии» в контексте возможного урегулирования ситуации на Украине, а также предварительных требований к началу любых переговоров с Москвой.

При этом администрация президента США Дональда Трампа проинформировала своих коллег из ЕС о том, что она не возражает против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией.

Ранее стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по украинскому кризису. Среди возможных претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.