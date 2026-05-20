Защита обжаловала приговор ученым РАН по делу о госизмене

Защита ученых Звегинцева и Галкина обжаловала их приговор по делу о госизмене

Защита научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, основавшего лабораторию «Аэрогазодинамика больших скоростей» ИТПМ, занимающуюся гиперзвуковыми технологиями, Валерия Звегинцева и доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина, осужденных на 12,5 года колонии по делу о государственной измене, обжаловала приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Занимающийся разработками в сфере аэродинамики ученый Звегинцев, был задержан в мае 2023 года и помещен под домашний арест. Меру пресечения ему избирал Советский районный суд Новосибирска. Поводом для возбуждения уголовного дела стала его статья о газовой динамике в иранском журнале. При этом отмечается, что перед публикацией работа Звегинцева прошла две экспертизы для определения возможной секретности.