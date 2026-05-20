Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:17, 20 мая 2026Силовые структуры

Защита обжаловала приговор ученым РАН по делу о госизмене

Защита ученых Звегинцева и Галкина обжаловала их приговор по делу о госизмене
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Защита научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, основавшего лабораторию «Аэрогазодинамика больших скоростей» ИТПМ, занимающуюся гиперзвуковыми технологиями, Валерия Звегинцева и доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина, осужденных на 12,5 года колонии по делу о государственной измене, обжаловала приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Защита подала апелляционную жалобу.

Занимающийся разработками в сфере аэродинамики ученый Звегинцев, был задержан в мае 2023 года и помещен под домашний арест. Меру пресечения ему избирал Советский районный суд Новосибирска. Поводом для возбуждения уголовного дела стала его статья о газовой динамике в иранском журнале. При этом отмечается, что перед публикацией работа Звегинцева прошла две экспертизы для определения возможной секретности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным

    Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по Украине

    Песков сделал заявление о продолжении СВО

    Песков допустил встречу Путина и Трампа

    Толкнувшей ребенка на пути в метро россиянке вынесли приговор

    В Кремле рассказали подробности визита спецпосланника Трампа в Москву

    Россиянку без признаков жизни нашли под окнами высотки

    Российский игрок сравнил уровень жизни на родине и в Дании

    Россияне начали скупать один тип жилья

    Раскрыты темы чаепития Путина с Си

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok