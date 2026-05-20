Названо наиболее вероятное место работы Гвардиолы после ухода из «Манчестер Сити»

Наиболее вероятным местом Гвардиолы после ухода из «Сити» назвали сборную Англии

Букмекеры назвали наиболее вероятное место работы Хосепа Гвардиолы после ухода с поста главного тренера «Манчестер Сити». Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению аналитиков, специалист, скорее всего, возглавит сборную Англии. На это событие можно поставить с коэффициентом 3,00. Следующим претендентом на Гвардиолу называют национальную команду Бразилии (4,50).

Букмекеры также предлагают поставить с одинаковым коэффициентом 6,00 на приход Гвардиолы в «Барселону» или «Баварию». Коэффициентом 8,50 оценивается работа тренера в сборной Испании.

Ранее 19 мая стало известно, что Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Во главе команды его сменит Энцо Мареска, контракт с итальянцем будет рассчитан на три года.