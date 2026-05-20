10:31, 20 мая 2026

Гигантскую разницу в цене между зарядками объяснили

BGR: Зарядки для смартфонов могут стоить по-разному из-за качества аксессуаров
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания BGR объяснили, почему одинаковая зарядка для смартфонов может стоить по-разному. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы рассказали, что разница в цене между проводами для зарядки смартфонов может быть гигантской. Они объяснили, что в недорогих кабелях чаще используется дешевый ПВХ-пластик, а в качественных моделях — плетеный нейлон или прочный силикон. Эта особенность напрямую влияет на долговечность аксессуаров.

Также недорогие аксессуары имеют меньшее количество контактов, чем дорогие. «Поэтому первые не могут поддерживать более высокие скорости передачи данных», — отметили журналисты.

Специалисты объяснили, что кабели для зарядки гаджетов имеют различные сертификаты качества и безопасности. Например, у хороших аксессуаров метка USB-IF (Universal Serial Bus - Implementers Forum) выгравирована лазером, а не напечатана. Высокопроизводительные зарядки также имеют чип E-marker, который обеспечивает правильную мощность при сопряжении с адаптером питания.

Ранее специалисты BGR перечислили самые распространенные мифы, касающиеся зарядки смартфона. В том числе они рассказали, что телефон можно оставлять на ночной зарядке, но нельзя накрывать девайс одеялом или подушкой.

