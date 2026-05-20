Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:15, 20 мая 2026Силовые структуры

Дело о резне из-за героина в российском регионе раскрыли спустя 15 лет

В Новосибирске суд дал 8,5 года колонии жителю за убийство ради героина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к 8,5 года колонии жителя за расправу, совершенную 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что в июне 2010 года 40-летний мужчина решил купить героин, однако денег у него не было. Тогда он решил их украсть и для этого пошел в гараж около дома, где была открыта точка по приему вторичного сырья. С собой он взял нож, которым потом ударил владельца пункта приема в грудь, забрал деньги и скрылся. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Подсудимый признал вину, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Каменске‑Уральском задержан тренер по боксу, истязающий воспитанников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным. Что встревожило лидера Китая?

    Двое российских подростков попали под следствие за ложное сообщение в полицию

    Иран поставил США и Израилю жесткий ультиматум

    В Литве закрыли воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом

    Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в страну БРИКС

    ВСУ выпустили по России свыше семи сотен беспилотников

    Российский пенсионер год жил с разорванным сердцем

    Москвич завалил квартиру мусором до потолка и привлек внимание полиции

    В России допустили удары по Латвии и Одессе из-за угроз Зеленского

    В Литве объявили воздушную тревогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok