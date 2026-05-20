Дело о резне из-за героина в российском регионе раскрыли спустя 15 лет

В Новосибирске суд дал 8,5 года колонии жителю за убийство ради героина

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к 8,5 года колонии жителя за расправу, совершенную 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что в июне 2010 года 40-летний мужчина решил купить героин, однако денег у него не было. Тогда он решил их украсть и для этого пошел в гараж около дома, где была открыта точка по приему вторичного сырья. С собой он взял нож, которым потом ударил владельца пункта приема в грудь, забрал деньги и скрылся. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Подсудимый признал вину, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

