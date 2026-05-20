Фермер попал головой под колеса трактора и выжил

В Индии фермер упал под колеса трактора и выжил

В деревне Султанпур Патти, Индия, прохожий спас фермера из-под колес трактора. Об этом пишет Need To Know.

Мужчина ремонтировал машину, стоя на склоне. Вдруг трактор тронулся с места и покатился на фермера. Тот упал под колеса, и машина проехала по его туловищу и голове. Этот момент попал на видео.

Трактор продолжал катиться, но тут к фермеру подбежал прохожий. Он забрался в машину, нажал на тормоз и остановил ее. Пострадавший выжил, благополучно вылез из-под трактора и ушел с места происшествия самостоятельно.

