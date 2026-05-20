11:52, 20 мая 2026

Фермер попал головой под колеса трактора и выжил

Юлия Юткина
В деревне Султанпур Патти, Индия, прохожий спас фермера из-под колес трактора. Об этом пишет Need To Know.

Мужчина ремонтировал машину, стоя на склоне. Вдруг трактор тронулся с места и покатился на фермера. Тот упал под колеса, и машина проехала по его туловищу и голове. Этот момент попал на видео.

Трактор продолжал катиться, но тут к фермеру подбежал прохожий. Он забрался в машину, нажал на тормоз и остановил ее. Пострадавший выжил, благополучно вылез из-под трактора и ушел с места происшествия самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, мужчина упал на машине в каньон из-за спущенной шины. Он пролетел 61 метр вниз, выжил и сам выбрался из автомобиля.

