20:08, 13 марта 2026

Мужчина упал на машине в каньон с 61-метровой высоты и сам добрался до помощи

В США мужчина упал на машине в каньон с 61-метровой высоты и сам выбрался
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Texas State Park Police

В штате Техас, США, мужчина упал на машине в каньон из-за спущенной шины. Об этом пишет People.

Пострадавший рассказал, что съехал в каньон Пало Дуро с парковки ночью. Он пролетел 61 метр вниз и смог выжить. Утром он сам выбрался из машины и пошел в сторону павильонов парка Пало Дуро в поисках помощи.

Когда мужчина добрался до сотрудников парка, он был в крови, а под глазом появился синяк. Он рассказал о произошедшем, и его доставили в больницу. После падения с такой высоты водитель отделался сотрясением и переломом ребер. Его машину вытащили из каньона спасатели.

Ранее сообщалось, что в штате Колорадо, США, мужчина выжил после падения в ущелье на пикапе. Его вытащили из машины, и он ушел домой сам.

