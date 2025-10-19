Из жизни
18:35, 19 октября 2025Из жизни

Водитель пикапа упал с 91-метровой высоты, выжил и сам ушел от спасателей

В США водитель пикапа съехал в ущелье с 91-метровой высоты и почти не пострадал
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ouray Mountain Rescue Team Inc.

В штате Колорадо, США, пикап упал в ущелье, водитель чудом выжил. Об этом сообщает CBS News.

Автомобиль упал с 91-метровой высоты с трассы Million Dollar Highway. Эта дорога проходит в горах и известна крутыми поворотами. Пикап упал на груду камней колесами вверх.

Прибывшие спасатели спустились к поврежденной машине и обнаружили, что водитель почти не пострадал. Его вытащили из ущелья, он ушел сам.

Как пишет CBS News, в 2025 году на этом участке дороги погибли три человека.

Ранее сообщалось, что британский экстремал Митчелл Дикин чудом остался жив после неудачного прыжка с парашютом в Неваде. Он упал с высоты трех километров.

