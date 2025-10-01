Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:09, 1 октября 2025Из жизни

Британец упал с высоты трех километров без парашюта и выжил

DM: Британец упал с высоты трех километров без парашюта и остался жив
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Британский экстремал Митчелл Дикин чудом остался жив после неудачного прыжка с парашютом в Неваде. Ни основной, ни запасной парашют не раскрылись на высоте трех километров, утверждает Daily Mail.

Мужчина совершал прыжок вместе с инструктором Хироном Аркосом Понсе. Оба мужчины выжили. Британец получил тяжелые травмы: в частности, перелом таза, повреждение почки и перфорацию легкого. Он перенес операцию. Сейчас парашютист идет на поправку. Инструктор при этом остается в критическом состоянии.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование этого происшествия. В это же время девушка Митчелла Дикина, Изабель, запустила кампанию по сбору средств на лечение и реабилитацию.

Ранее сообщалось, что в США пожилой мужчина заблудился в районе Уолнат-Каньона и выживал там три дня один, борясь с серьезной болезнью. По словам его семьи, он пережил эти дни в пустыне чудом. Ему приходилось обходиться без таблеток, к тому же он потерял очки.

До этого сообщалось, что житель Британской Колумбии, Канада, чудом выжил после двух недель в дикой природе. Все это время он голодал, питаясь только водой из пруда, и утеплял одежду травой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Захарова раскритиковала преследования оппозиционных политиков в Молдавии

    Российский штурмовик в прямом эфире заколол солдата ВСУ и дал знак своим

    Российские миллиардеры стали еще богаче

    В России предложили запретить содержать в квартирах ряд пород собак

    В Мюнхене прогремели взрывы

    Аэропорт Оренбурга временно ограничил полеты

    Среднедушевые доходы россиян за год подсчитали

    Премьер Дании призвала НАТО усилить ответ России

    Раскрыты толкающие мужчин стать куколдами причины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости