Британец упал с высоты трех километров без парашюта и выжил

DM: Британец упал с высоты трех километров без парашюта и остался жив

Британский экстремал Митчелл Дикин чудом остался жив после неудачного прыжка с парашютом в Неваде. Ни основной, ни запасной парашют не раскрылись на высоте трех километров, утверждает Daily Mail.

Мужчина совершал прыжок вместе с инструктором Хироном Аркосом Понсе. Оба мужчины выжили. Британец получил тяжелые травмы: в частности, перелом таза, повреждение почки и перфорацию легкого. Он перенес операцию. Сейчас парашютист идет на поправку. Инструктор при этом остается в критическом состоянии.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование этого происшествия. В это же время девушка Митчелла Дикина, Изабель, запустила кампанию по сбору средств на лечение и реабилитацию.

