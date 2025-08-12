Мужчина заблудился в лесу и две недели выживал без еды

Житель Британской Колумбии, Канада, чудом выжил после двух недель в дикой природе. Об этом сообщает CTV News.

39-летний канадец пропал 27 июля, он ушел в одиночный поход в глуши и перестал выходить на связь. 3 августа к поискам подключились спасатели. Мужчину обнаружили в 50 километрах к северо-западу от городка Уильямс-Лей и спасли. Как оказалось, он заблудился и не смог выйти обратно к цивилизации. На протяжении двух недель он голодал, питаясь только водой из пруда, и утеплял одежду травой.

«Он был в очень плохом состоянии, — заявил руководитель поисковой группы Боб Циммерман. — Не уверен, что он прожил бы еще сутки без еды». На месте спасатели нашли камень, на котором мужчина с двух сторон написал «помогите», и укрытие из веток и земли.

Спасатели отметили, что мужчина поступил правильно, оставаясь на месте, но рекомендовали всем путешественникам брать с собой спутниковые устройства связи.

