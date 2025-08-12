Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:10, 12 августа 2025Из жизни

Мужчина заблудился в лесу и две недели выживал без еды

Канадец заблудился в лесу и две недели выживал без еды, утепляя одежду травой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Quesnel Search and Rescue

Житель Британской Колумбии, Канада, чудом выжил после двух недель в дикой природе. Об этом сообщает CTV News.

39-летний канадец пропал 27 июля, он ушел в одиночный поход в глуши и перестал выходить на связь. 3 августа к поискам подключились спасатели. Мужчину обнаружили в 50 километрах к северо-западу от городка Уильямс-Лей и спасли. Как оказалось, он заблудился и не смог выйти обратно к цивилизации. На протяжении двух недель он голодал, питаясь только водой из пруда, и утеплял одежду травой.

«Он был в очень плохом состоянии, — заявил руководитель поисковой группы Боб Циммерман. — Не уверен, что он прожил бы еще сутки без еды». На месте спасатели нашли камень, на котором мужчина с двух сторон написал «помогите», и укрытие из веток и земли.

Материалы по теме:
«Это ад, который длился час за часом» Россиянин в одиночку отправился в суровые Хибинские горы. Что ему пришлось пережить?
«Это ад, который длился час за часом»Россиянин в одиночку отправился в суровые Хибинские горы. Что ему пришлось пережить?
3 декабря 2020
«Холодный ветер пробирал до костей». Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Холодный ветер пробирал до костей».Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
8 мая 2021

Спасатели отметили, что мужчина поступил правильно, оставаясь на месте, но рекомендовали всем путешественникам брать с собой спутниковые устройства связи.

Ранее сообщалось, что в Гималаях спасли мужчину, который пропал на девять дней. Он выживал в горах без еды и воды, питался насекомыми и все время шел вдоль реки в надежде дойти до города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом объявил место встречи Путина и Трампа

    Россиянам назвали способ бесплатно получить стройматериалы для ремонта

    Названа неожиданная особенность Су-34

    «Это ужас». Тысячи мигрантов, вышедших на улицы российского города-миллионника, попали на видео

    Белый дом назвал главную цель встречи Путина и Трампа

    В Раде перспективы Зеленского описали фразой «сидеть на золотом унитазе»

    В Европе предрекли новый ультиматум Трампа Украине

    На Западе призвали напомнить Зеленскому о его зависимости от США

    Жена Канье Уэста в откровенном боди залезла в прозрачный шар

    Пара блогеров отправилась в путешествие на фургоне по горам и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости