Пожилой мужчина с болезнью Паркинсона чудом пережил три дня в пустыне

В США 74-летний мужчина с болезнью Паркинсона три дня выживал в пустыне один

В США пожилой мужчина заблудился в районе Уолнат-Каньона и выживал там три дня один, борясь с серьезной болезнью. Об этом сообщает KPNX.

74-летний Майкл Джонсон отправился покататься на своем внедорожнике 27 августа и пропал. Близкие тут же начали беспокоиться за него, поскольку он уже 20 лет страдает от болезни Паркинсона. Начались поиски.

Спустя три дня спасатели нашли автомобиль Джонсона. Примерно в полутора километрах лежал сам мужчина. Он был без сознания. По словам его семьи, он пережил эти дни в пустыне чудом. Ему приходилось обходиться без таблеток, к тому же он потерял очки.

Как удалось выяснить, по ночам Джонсон разводил костры и укрывался в своем внедорожнике. Как подчеркнула подруга семьи пропавшего мужчины Кристи Дэй, спасателям удалось вовремя его найти. Если бы они опоздали на день, Джонсона могло бы уже не быть.

Мужчина до сих пор восстанавливается в больнице. Он находится в критическом состоянии. «У него все хорошо, но ему еще предстоит долгий путь», — отметила Дэй.

Ранее сообщалось, что житель Британской Колумбии, Канада, чудом выжил после двух недель в дикой природе. Все это время он голодал, питаясь только водой из пруда, и утеплял одежду травой.