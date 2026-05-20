Кайли Миноуг сообщила о рецидиве рака груди

Певица Кайли Миноуг заявила, что вновь столкнулась с онкологией в 2021 году

Австралийская певица Кайли Миноуг рассказала, что во второй раз столкнулась с раком груди в 2021 году. Об этом пишет Daily Mail.

57-летняя артистка сообщила, что держала это в тайне от поклонников, поскольку не нашла в себе сил сообщить о диагнозе. По словам Кайли, о возвращении болезни она узнала после планового осмотра.

«Тогда я не могла никому рассказать, потому что от меня осталась только оболочка. В какой-то момент я не хотела даже выходить из дома», — призналась Миноуг. Она добавила, что благодаря диагностике на ранней стадии ей удалось вновь победить болезнь.

Впервые Миноуг столкнулась с раком молочной железы в 2005 году, из-за диагноза ей пришлось прервать гастрольный тур. В мае 2005-го она перенесла операцию по удалению раковой опухоли и начала лечение химиотерапией.

