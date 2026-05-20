Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:43, 20 мая 2026Культура

Кайли Миноуг сообщила о рецидиве рака груди

Певица Кайли Миноуг заявила, что вновь столкнулась с онкологией в 2021 году
Ольга Коровина

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Австралийская певица Кайли Миноуг рассказала, что во второй раз столкнулась с раком груди в 2021 году. Об этом пишет Daily Mail.

57-летняя артистка сообщила, что держала это в тайне от поклонников, поскольку не нашла в себе сил сообщить о диагнозе. По словам Кайли, о возвращении болезни она узнала после планового осмотра.

«Тогда я не могла никому рассказать, потому что от меня осталась только оболочка. В какой-то момент я не хотела даже выходить из дома», — призналась Миноуг. Она добавила, что благодаря диагностике на ранней стадии ей удалось вновь победить болезнь.

Впервые Миноуг столкнулась с раком молочной железы в 2005 году, из-за диагноза ей пришлось прервать гастрольный тур. В мае 2005-го она перенесла операцию по удалению раковой опухоли и начала лечение химиотерапией.

Ранее Кайли Миноуг возглавила список самых сексуальных знаменитостей старше 50 лет. В тройку также вошли модель Элизабет Херли и звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным. Что встревожило лидера Китая?

    В словах Си Цзиньпина увидели попытку задеть США на переговорах с Путиным

    Разведчик «Мерлин-ВР» пролетит 150 километров без потери связи

    В российском регионе пара получила сроки за шпионаж

    Кайли Миноуг сообщила о рецидиве рака груди

    В Госдуме высказались об изучении школьниками профиля «Искусственный интеллект»

    Бороться с борщевиком начнут с помощью дронов

    Трамп и Нетаньяху провели «драматичный» телефонный разговор

    Мужчины ринулись накачивать ягодицы ради долголетия

    Припаркованная на тротуаре машина стоила россиянину жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok