Польша задержала трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России

В Польше задержаны три человека с «боевой подготовкой», подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает The Independent.

«Задержаны три человека, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Российской Федерации. Задержанные — граждане Польши, мужчины в возрасте от 48 до 62 лет», — заявил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.

По версии польских властей, подозреваемые якобы осуществляли разведывательную деятельность на территории страны, в частности собирали данные о размещении войск НАТО в Польше, а также изготавливали и распространяли пропагандистские и дезинформационные материалы.

Ранее сообщалось, что французский суд отказал арестованной по обвинению в шпионаже россиянке и основательнице ассоциации «SOS Донбасс» Анне Новиковой в выходе из тюрьмы под судебный надзор. Она и еще несколько членов организации были задержаны в ноябре прошлого года.