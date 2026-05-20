Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 20 мая 2026Мир

Польша задержала трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России

В Польше задержаны три человека, подозреваемых в шпионаже в пользу России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergii Figurnyi / Shutterstock / Fotodom

В Польше задержаны три человека с «боевой подготовкой», подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает The Independent.

«Задержаны три человека, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Российской Федерации. Задержанные — граждане Польши, мужчины в возрасте от 48 до 62 лет», — заявил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.

По версии польских властей, подозреваемые якобы осуществляли разведывательную деятельность на территории страны, в частности собирали данные о размещении войск НАТО в Польше, а также изготавливали и распространяли пропагандистские и дезинформационные материалы.

Ранее сообщалось, что французский суд отказал арестованной по обвинению в шпионаже россиянке и основательнице ассоциации «SOS Донбасс» Анне Новиковой в выходе из тюрьмы под судебный надзор. Она и еще несколько членов организации были задержаны в ноябре прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на слова Зеленского об аэропортном перемирии

    Россиян предупредили об опасных в жару напитках

    В России одобрили закон о защите исторической правды

    Названа причина планирующейся поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Популярный напиток оказался полезен для мозга и кишечника

    Путин оценил переговоры с Си

    Туск сделал заявление о решительной реакции Польши на конфликт на Украине

    В России назвали способ остановить обстрелы ЗАЭС

    В России назвали цель ударов ВСУ по промышленным объектам

    Двух российский заключенных ждет новый срок за криминальную идеологию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok