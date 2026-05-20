14:02, 20 мая 2026Путешествия

Уборщица украла забытые пассажиром рубли в аэропорту России и попала на видео

Елизавета Гринберг (редактор)

Уборщица украла забытые пассажиром 50 тысяч рублей в аэропорту Астрахани и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что пассажир забыл деньги в массажном кресле. Перед вылетом из воздушной гавани России он заснул, в это время объявили посадку, и ему пришлось бежать. В кресле остались купюры в конверте, однако их пропажу он заметил только после рейса и решил написать заявление.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 50 тысяч не остались лежать на том же месте — их украла сотрудница аэропорта. На кадрах видно, как уборщица обходит массажные кресла, замечает конверт и забирает его себе. По статье о краже ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин украл у сотрудницы авиакомпании телефон, улетел в другой город и попался. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

