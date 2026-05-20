Поставки одного вида продовольствия из России в Китай достигли максимума

«Агроэкспорт»: Поставки гороха из России в КНР достигли рекордных 500 тыс. тонн

По итогам января-апреля 2026 года суммарные объемы поставок российского сушеного гороха в Китай достигли рекордной отметки примерно в 500 тысяч тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Достигнутый результат почти вдвое превысил значение, зафиксированное за первые четыре месяца прошлого года. В стоимостном выражении показатель увеличился примерно в 1,7 раза, до более чем 140 миллионов долларов, уточнили эксперты.

Подобная динамика позволила Китаю стать крупнейшим импортером этого вида российской продукции. Доля азиатской страны в структуре поставок составила 78 процентов. В топ-3 главных покупателей также вошли Пакистан (9 процентов) и Турция (8 процентов), заключили аналитики.

В начале этого года Россия также заметно нарастила поставки свинины и субпродуктов в Китай. С января по 15 мая экспорт этих видов продукции в КНР увеличился на 57 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го и достиг 44,6 тысячи тонн. Эксперты объяснили резкое увеличение отгрузок в этом направлении в том числе падением спроса на внутреннем рынке. В сложившихся реалиях отечественные экспортеры сделали ставку на сбыт своей продукции за рубежом (в том числе в Китае).