В Минобороны заявили о новой массированной атаке Украины на Россию

МО РФ: За пять часов системы ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ над регионами России

За пять часов системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 94 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. О новой массированной атаке сообщили в Министерстве обороны.

Атака была совершена в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны были уничтожены над территориями 16 регионов — Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Крым, а также Московского региона и над акваторией Азовского моря.

Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не приводится.

Ранее сообщалось, что за сутки российские системы ПВО сбили 780 беспилотников самолетного типа, а также четыре управляемые авиабомбы, примененные ВСУ. В ночь на 20 мая над регионами России было уничтожено 273 украинских дрона.