16:35, 20 мая 2026

Руководителей Google застали за использованием iPhone

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benjamin Fanjoy / Getty Images

Топ-менеджера Google Джоша Вудворда застали за использованием iPhone и раскритиковали. Об этом сообщает издание Wccftech.

В ночь на 20 мая американский IT-гигант провел презентацию для разработчиков, где представил новые технологии и сервисы Android. В том числе компания показала нейросеть для выполнения рутинных задач Gemini Spark, которую представил глава Google Labs Джош Вудворд. Журналисты заметили, что топ-менеджер корпорации демонстрировал ее работу с помощью своего iPhone.

По словам авторов, iPhone является идеологически враждебным устройством для Google, которая выпускает прямого конкурента смартфона Apple — Pixel. Специалисты отметили странность того, что Google показала свои передовые разработки с помощью гаджетов другой компании. Также они заметили, что некоторые выступавшие на конференции использовали для запуска нейросети Gemini компьютеры Mac.

«Вероятно, Джош Вудворд просто предпочитает iOS Android. И руководителя Google это не слишком беспокоит», — посетовали журналисты. Однако они допустили, что Google могла пойти на этот шаг намеренно, чтобы показать, что их софт работает на смартфонах iOS, и привлечь пользователей продукции Apple.

В середине мая журналисты 9to5Google обратили внимание, что новый смартфон Sony Xperia 1 VIII высмеяли из-за функций искусственного интеллекта. Пользователи соцсетей посмеялись над тем, как неумело нейросеть Sony обрабатывает изображения, ухудшая их.

