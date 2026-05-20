17:22, 20 мая 2026

Картину известного художника продали с аукциона за рекордные 15,5 миллиарда рублей

Антонина Черташ
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Картину Джексона Поллока «Номер 7A, 1948» продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 181,2 миллиона долларов (около 15,5 миллиарда рублей), что сделало ее самой дорогой работой художника и четвертой в истории по стоимости среди всех проданных лотов. Об этом сообщает The Guardian.

Предыдущий аукционный рекорд Поллока составил 61,2 миллиона долларов (около 5,2 миллиарда рублей), полотно было продано в 2021 году. В пресс-релизе Christie's отметили, что именно «Номер 7A» стал поворотным моментом в творчестве абстракциониста: «С этой работой Поллок наконец освобождается от оков традиционной станковой живописи и создает одну из первых по-настоящему абстрактных картин в истории искусства». Некоторые другие произведения мастера уходили с рук за сумму до 200 миллионов долларов (около 17,1 миллиарда рублей), но это были частные сделки.

В этот же день на торгах были установлены и другие рекорды. Бронзовая голова «Данаида» румынского скульптора Константина Бранкузи, созданная в 1913 году, ушла за 107,6 миллиона долларов (около 9,2 миллиарда рублей). Картина Марка Ротко «№ 15 (Два зеленых оттенка и красная полоса)» продана за 98,4 миллиона долларов (около 8,4 миллиарда рублей), а «Портрет мадам К» Жоана Миро — за 53,5 миллиона долларов (около 4,6 миллиарда рублей). Все три лота также стали самыми дорогими работами своих авторов, когда-либо проданными с молотка. Лидером среди всех аукционных продаж остается «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, купленный за 450 миллионов долларов (около 38,5 миллиарда рублей) в 2017 году.

Ранее спасательный жилет пассажира круизного лайнера «Титаник» продали на торгах за 715 тысяч долларов (более 54 миллионов рублей). Уточняется, что это один из немногих сохранившихся спасательных жилетов с потерпевшего крушение в Атлантическом океане корабля.

