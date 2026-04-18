Спасательный жилет с «Титаника» продали за 54 миллиона рублей

Спасательный жилет пассажира «Титаника» продали на торгах за 715 тысяч долларов

Спасательный жилет пассажира круизного лайнера «Титаник» продали на торгах за 715 тысяч долларов (более 54 миллионов рублей). Об этом рассказали ТАСС в аукционном доме Henry Aldridge & Son.

Уточняется, что это один из немногих сохранившихся спасательных жилетов с потерпевшего крушение в Атлантическом океане корабля. Впервые его выставили на торги в городе Дивайзис в английском графстве Уилтшир.

По данным агентства, жилет принадлежал пассажирке первого класса Лоре Мэйбл Франкателли. Она надела его, когда садилась в спасательную шлюпку после столкновения «Титаника» с айсбергом. Позже женщина оставила свою подпись на жилете вместе с другими выжившими пассажирами, находившимися с ней в шлюпке. Семья Франкателли хранила этот предмет десятилетиями, затем его приобрел частный коллекционер.

Помимо жилета, с молотка ушли фотография из газеты, на которой Франкателли запечатлена в окружении других пассажиров спасательной шлюпки, и фотокопия ее письма, в котором она описала катастрофу.

Ранее часы одного из пассажиров «Титаника» продали на аукционе за рекордные 2,33 миллиона долларов. Их стрелка остановилась на отметке 2:20.