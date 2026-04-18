Спасательный жилет с «Титаника» продали за 54 миллиона рублей

20:23, 18 апреля 2026

Спасательный жилет пассажира «Титаника» продали на торгах за 715 тысяч долларов
Алина Черненко

Фото: Henry Adlridge & Son Ltd.

Спасательный жилет пассажира круизного лайнера «Титаник» продали на торгах за 715 тысяч долларов (более 54 миллионов рублей). Об этом рассказали ТАСС в аукционном доме Henry Aldridge & Son.

Уточняется, что это один из немногих сохранившихся спасательных жилетов с потерпевшего крушение в Атлантическом океане корабля. Впервые его выставили на торги в городе Дивайзис в английском графстве Уилтшир.

По данным агентства, жилет принадлежал пассажирке первого класса Лоре Мэйбл Франкателли. Она надела его, когда садилась в спасательную шлюпку после столкновения «Титаника» с айсбергом. Позже женщина оставила свою подпись на жилете вместе с другими выжившими пассажирами, находившимися с ней в шлюпке. Семья Франкателли хранила этот предмет десятилетиями, затем его приобрел частный коллекционер.

Помимо жилета, с молотка ушли фотография из газеты, на которой Франкателли запечатлена в окружении других пассажиров спасательной шлюпки, и фотокопия ее письма, в котором она описала катастрофу.

Ранее часы одного из пассажиров «Титаника» продали на аукционе за рекордные 2,33 миллиона долларов. Их стрелка остановилась на отметке 2:20.

