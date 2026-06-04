ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:22, 4 июня 2026Ценности

В Сети оценили образ Татьяны Ким на ПМЭФ

Предпринимательница Татьяна Ким в строгом шоколадном костюме появилась на ПМЭФ
Мария Винар
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Журналисты оценили образ основательницы российского маркетплейса Wildberries Татьяны Ким на втором дне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Пост с фото опубликован в Telegram-канале «Героиня Татлера».

Авторы публикации обратили внимание, что предпринимательница выбрала для форума строгий костюм шоколадного цвета и белую полосатую рубашку. При этом она сочетала его с остроносыми туфлями того же оттенка.

«Точное попадание! Если бы Героине пришлось вернуться в офис, она бы однозначно вдохновлялась образами Ким», — отметили журналисты.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров привлек внимание журналистов «Ленты.ру» на ПМЭФ необычными носками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День второй. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    Захарова отдала журналисту из Германии фотографии убитых ВСУ студентов

    В России предложили альтернативу шестидневке

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «С ним все будет хорошо». Мессенджер «Макс» без предупреждения удалили из App Store. Какие последствия ждут пользователей?

    Президент АвтоВАЗа рассказал о корректировке цен на Lada

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-замглавы «Роснано»

    Аршавин ответил бывшему игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

    Названы три главные составляющие здорового старения

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    Гоблин раскрыл преимущества раздельного сна для супругов

    Нашествие комаров в России объяснили

    В России указали на признак ослабления Трампа

    Катание 11-летнего российского школьника с трехлетним братом на питбайке стало трагедией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok