ПМЭФ-2026. День второй

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12:30, 4 июня 2026ЦенностиЭксклюзив

Носки главы ВЦИОМ на ПМЭФ привлекли внимание журналистов

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров привлек внимание журналистов носками с изображением петуха
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров привлек внимание журналистов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) внешним видом. Необычную деталь в его образе заметил корреспондент «Ленты.ру».

Кандидата политических наук запечатлели в темно-синем костюме и кожаных туфлях. Кроме того, на нем были носки под цвет одежды, оформленные изображением петуха.

Фото: «Лента.ру»

Ранее популярный стилист и журналист Алеко Надирян назвал самых модных российских политиков. Главный редактор журнала «Мнение редакции может не совпадать» признался, что ему интересно наблюдать за образами официального представителя МИД России Марии Захаровой и главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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