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14:22, 4 июня 2026Мир

Захарова отдала журналисту из Германии фотографии убитых ВСУ студентов

Захарова попросила германского журналиста показать Мерцу фото жертв теракта ВСУ
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) передала журналисту из Германии папку с фото погибших в результате теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Она попросила работника СМИ доставить и показать снимки канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, сообщило РИА «Новости».

Захарова посетовала на то, что материалы о преступлении ВСУ видит «кто угодно, но не канцлер Мерц». «Вы можете вернуться в Берлин и просто показать фотографии этих детей? Они есть и в онлайн-формате, но вот здесь они распечатаны», — обратилась дипломат к корреспонденту во время брифинга, попросив доставить этот «подарок» Мерцу.

«Покажите их немцам и отправьте Мерцу. Скажите, что у него от Марии Захаровой подарок», — сказала дипломат. Журналист взял у Захаровой папку.

Атака ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета произошла 22 мая. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Ранее в МИД раскрыли отношение Запада к удару по Старобельску.

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