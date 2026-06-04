На Украине отказались проводить выборы онлайн

Минцифры Украины запретило проводить электронное голосование

Выборы на Украине не будут проводить с помощью электронного голосования, поскольку это нарушает принцип тайности. Об этом заявила заместитель главы Минцифры страны Виктория Коваль, ее цитирует «Страна.ua».

По ее словам, онлайн-платформа «Дия» (украинский аналог Госуслуг — прим. «Ленты.ру») не гарантирует прозрачности избирательного процесса, а потому использовать ее на выборах запрещено.

«В конституции четко указано, что каждый украинец должен голосовать тайно, то есть должна быть сохранена тайна голосования. Сделать это возможно исключительно физически в кабинке для голосования, где только ты знаешь, за кого голосуешь», — объяснила Коваль.

Она добавила, что для электронного голосования в стране также не существует законодательной базы.

Ранее российский политолог Иван Мезюхо сообщал, что на Украине идет масштабная подготовка к президентским и парламентским выборам, хотя лидеры страны публично это не подтверждают.

