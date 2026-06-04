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14:22, 4 июня 2026Экономика

Раскрыт секрет «непотопляемости» Набиуллиной

Делягин: Глава ЦБ Набиуллина обладает уникальным для чиновника качеством
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Гердо / POOL / РИА Новости

Председатель совета директоров Центрального банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина обладает уникальным для чиновника качеством. Секрет «непотопляемости» главы регулятора раскрыл депутат Государственной Думы, доктор экономических наук, ведущий канала «Царьград» Михаил Делягин.

По эфире программы «Итоги дна с Делягиным» эксперт привел объяснение политической живучести главы ЦБ.

«Набиуллина обладает в этой ситуации уникальным качеством: пацан сказал — пацан сделал. Так в старину говорили. Вот если она что-то пообещала, она это сделает. Если она пообещает чего-то не делать, она этого делать не будет. И это выделяет ее из стада наших либеральных, фиктивных менеджеров... То есть — эффективных менеджеров. По крайней мере так они сами себя называют», — объяснил Делягин.

Ведущий признал, что в жизни случаются обстоятельства непреодолимой силы, однако глава ЦБ делает все, от нее зависящее. И в отличие от многих других чиновников у нее присутствует «административная вменяемость».

Ранее Набиуллина исчезла из числа спикеров на мероприятиях форума, запланированных на 4 июня. Представители ЦБ заверили, что у Эльвиры Сахипзадовны нашлись объективные причины, по которым она не смогла участвовать в мероприятии. Состав участников дискуссии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» при этом не менялся уже много лет.

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